Συνελήφθη 21χρονος στην Αττική Οδό που ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από σημείο ελέγχου: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αττική Οδός

Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.065 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 90 ημέρες

Συνελήφθη, το πρωί της Κυριακής (28/12) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού 21χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και για παράβαση των κανόνων για τους ελιγμούς και της ακινητοποίησης των οχημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, κατελήφθη ο 21χρονος να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αλκοολομέτρησης και προκειμένου να αποφύγει την επερχόμενη ακινητοποίηση του οχήματος, ο 21χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από το σημείο ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.065 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 90 ημερών, ενώ το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
