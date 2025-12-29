Βασανιστήριο για τους ταξιδιώτες τα μπλόκα, αποκλεισμένη η Ιόνια οδός στο Αγγελόκαστρο, πολύωροι αποκλεισμοί και στους παρακαμπτήριους στην ΠΑΘΕ
Στις 7 το απόγευμα άνοιξε ο παράδρομος στη Νίκαια - Δύο ώρες έμεινε κλειστός ο παράδρομος στον Μπράλο, ουρές χιλιομέτρων από τους οδηγούς -Έκλεισε ξανά στις 6 το τελωνείο των Ευζώνων
Μεγαλώνει το βασανιστήριο των οδηγών που κινούνται, κατά κύριο λόγο, στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, καθώς οι αγρότες προχώρησαν από σήμερα στο κλείσιμο και παρακαμπτήριων οδών, σε καίριους κόμβους, στους οποίους έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ τους.
Έτσι, μετά τον Μπράλο, ο παράδρομος του οποίου έκλεισε από τις 2 το μεσημέρι και για δύο ώρες, ακολούθησε το κλείσιμο του παρακαμπτηρίου της Νίκαιας, στη Λάρισα, στην παλιά εθνική οδό Βόλου - Λάρισας, στο ύψος του Αχιλλείου. Ο δρόμος άνοιξε στις 7 το απόγευμα.
Με αυτά τα δεδομένα, η Τροχαία προχωρά σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού, που συνεπάγεται - μοιραία- ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις για όσους κινούνται στην ΠΑΘΕ αυτές τις ώρες.
Νωρίτερα σήμερα, οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, με περισσότερα από 300 τρακτέρ, δείχνοντας, όπως και οι συνάδελφοί τους σε άλλα μπλόκα της χώρας, πως δεν έχουν διάθεση υπαναχώρησης.
Τις τελευταίες ημέρες η κυκλοφορία διεξάγονταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η λωρίδα έκλεισε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού θα διαρκέσει έως την παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 8 π.μ. Αύριο οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου.
Από εκεί και πέρα, κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.
Στην Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα έχει κλείσει και πάλι η Περιμετρική οδός της Πάτρας, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων και πλέον η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη.
Στην Ηλεία, από τις 8:00 περίπου χθες βράδυ, ισχυρές δυνάμεις των αγροτών βρέθηκαν στον κόμβο του Πύργου, αποκλείοντας για περίπου δύο ώρες όπως είχαν ανακοινώσει τόσο την Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, όσο και την Ολυμπία Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, μπλόκο στήθηκε και στα Λεχαινά, με τον δρόμο να κλείνει επίσης στην Πατρών–Πύργου, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου έμεινε, στο μεταξύ, από τις 12.00 έως και τις 16.00 το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ θα ξαναέκλεισε στις 18.00 (έως τις 22.00), με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ), που θα μπορούν να διέρχονται από το σημείο χωρίς πρόβλημα.
Παράλληλα, με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης.
Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.
Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επειγόντων περιστατικών και θα τον ξανανοίξουν στις πέντε.
Παράλληλα από τους «σκληρούς» των μπλόκων σχεδιάζεται και νέα κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά με πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.
Δείτε φωτογραφίες από το μπλόκο στη Νίκαια
