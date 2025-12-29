Καβγάς αγροτών on air για τα μπλόκα και τον διάλογο με την κυβέρνηση: «Εμένα δεν με πήρε αγκαλιά ο Κουτσούμπας» - «Δεν είμαστε ούτε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί»
Ο πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τα Πράσινα Φανάρια, Χρήστος Τσίλιας, είχε έντονη συζήτηση με τον Κώστα Σέφη από τον αγροτικό σύλλογο Κυμίνων-Μαλγάρων
Σε υψηλούς τόνους με κατηγορίες για «κομματικά καθοδηγούμενους», «αγκαλιές με τον Κουτσούμπα», «καλικάντζαρους» και λαγούς» διεξήχθη η συζήτηση που είχαν στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τα Πράσινα Φανάρια, Χρήστος Τσίλιας, και ο Κώστας Σέφης από τον αγροτικό σύλλογο Κυμίνων-Μαλγάρων με τον πρώτο να ανήκει στην ομάδα των μπλόκων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση και τον δεύτερο να είναι στο στρατόπεδο των σκληρών της πανελλαδικής συνδιάσκεψης.
Αρχικά ο κ. Τσίλιας αναρωτήθηκε «εμείς τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου; Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια πράγματα, εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο, θορύβησε τον Τζέλα και τον Μαρούδα γιατί ποτέ δεν έκατσα μαζί τους 35 χρόνια στον συνδικαλισμό. Σε ό,τι αφορά το πανελλαδικό όργανο κάποιο δεν μιλούσαν για ΟΣΔΕ και το πρόβλημα με τα ΑΤΑΚ. Πόσο να κάτσουμε άλλο στον δρόμο; Άκουγα τον κ. Βασιλείου από τα μπλόκα της Νίκαιας ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε λαγοί θα πάμε στις αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται. Μιλάμε για συγκεκριμένους ανθρώπους που κατευθύνονται από παρατάξεις, εμένα δεν με πήρε αγκαλιά ο Κουτσούμπας».
Στο άκουσμα αυτών των φράσεων ο κ. Σήφης απάντησε αρχικά «με λυπεί να ακούω για κόμματα. Εκτίθεστε με αυτά που κάνετε. Σε αυτό δεν μπορώ να συμμετέχω, υπάρχει η πλειοψηφία των μπλόκων».
Ακολούθησε ο εξής διάλογος:
- Τσίλιας: Γιατί με είπαν καλικάντζαρο; Πάτε πρώτοι να είστε εσείς
- Σέφης: Δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι ούτε λαγοί, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών
- Τσίλιας: Σε ποιον τα λες αυτά
- Σέφης: Ο κύριος δείχνει τις προσθέσεις του, δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτό τον άνθρωπο
- Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν "εμείς και εσείς". Εμείς πήραμε απόφαση και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε ειπώθηκε κάτι παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία
