Οι αγρότες Αιτωλοακαρνανίας έκλεισαν την Ιόνια Οδό στο ύψος του Αγγελοκάστρου, αποκλείουν παρακαπτήριους σε Μπράλο και Νίκαια

Η Ιόνια Οδός έκλεισε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό - Ανοιχτά τα Μάλγαρα ως την Πρωτοχρονιά - Κλιμακώνουν οι αγρότες, την ώρα που ο Κώστας Τσιάρας τους πετάει το μπαλάκι για διάλογο