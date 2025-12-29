Εντοπίστηκαν 28 κιλά κάνναβης σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στην Καστοριά, τρεις συλλήψεις

Συνελήφθησαν μια 19χρονη και ένας 20χρονος, που βρίσκονταν στο όχημα, καθώς ο 34χρονος που τους το παραχώρησε - Το οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε το κύκλωμα από τη διάθεση της κάνναβης ξεπερνά τα 224.000 ευρώ