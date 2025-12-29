Εντοπίστηκαν 28 κιλά κάνναβης σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στην Καστοριά, τρεις συλλήψεις
Εντοπίστηκαν 28 κιλά κάνναβης σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στην Καστοριά, τρεις συλλήψεις

Συνελήφθησαν μια 19χρονη και ένας 20χρονος, που βρίσκονταν στο όχημα, καθώς ο 34χρονος που τους το παραχώρησε -  Το οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε το κύκλωμα από τη διάθεση της κάνναβης ξεπερνά τα 224.000 ευρώ

Εντοπίστηκαν 28 κιλά κάνναβης σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στην Καστοριά, τρεις συλλήψεις
Τρία άτομα που κατηγορούνται για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, συνελήφθησαν στην Καστοριά, σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση του τοπικού Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοχεύοντας στον εντοπισμό φορτίων ναρκωτικών, ακινητοποίησαν για έλεγχο ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο. Στο όχημα επέβαιναν μια 19χρονη ημεδαπή, που εκτελούσε χρέη οδηγού, και ένας 20χρονος αλλοδαπός συνοδηγός. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε τρεις ταξιδιωτικούς σάκους, μέσα στους οποίους υπήρχαν 26 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 28 κιλών και 100 γραμμαρίων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το όχημα ανήκε σε έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να το παραχώρησε στο νεαρό ζευγάρι με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά των ναρκωτικών στο εσωτερικό της χώρας.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε περιοχή της Πέλλας από τοπικές αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε το κύκλωμα από τη διάθεση της κάνναβης στην αγορά αγγίζει το ποσό των 224.800 ευρώ.

Συνολικά κατασχέθηκαν, 28,1 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς και 3 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τον συντονισμό των πράξεών τους.

Οι τρεις συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς τους.
