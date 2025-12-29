Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοτάξιο ξενοδοχείου στην Ανάληψη Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ συμμετέχει και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος

UPD:
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε  σε εργοτάξιο ξενοδοχείου το πρωί της Δευτέρας (29/12) στην περιοχή Ανάληψη του δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 16  πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ συμμετέχει και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.
UPD:

