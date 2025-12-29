Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Λαμία: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου μετά από τροχαίο, τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος, δείτε βίντεο
Τα δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη συμβολή των οδών Δαμασκηνού και Βελουχιώτη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/12) στη νότια πλευρά της Λαμίας, στη συμβολή των οδών Δαμασκηνού και Βελουχιώτη.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το lamianow.gr, δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να ανατραπεί στη μέση του δρόμου.
Στο όχημα, που ανατράπηκε, επέβαινε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.
Στο σημέιο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.
Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας άλλος ηλικιωμένος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.
Στο σημείο έσπευσε και η Τροχαία Λαμίας, που ρύθμισε την κυκλοφορία και άρχισε τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.
