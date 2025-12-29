Λαμία: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου μετά από τροχαίο, τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος, δείτε βίντεο
Τροχαίο ατύχημα Λαμία

Λαμία: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου μετά από τροχαίο, τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος, δείτε βίντεο

Τα  δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά  στη συμβολή των οδών Δαμασκηνού και Βελουχιώτη

Λαμία: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου μετά από τροχαίο, τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος, δείτε βίντεο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/12) στη νότια πλευρά της Λαμίας, στη συμβολή των οδών Δαμασκηνού και Βελουχιώτη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το lamianow.gr,  δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να ανατραπεί στη μέση του δρόμου.



Στο όχημα, που ανατράπηκε, επέβαινε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.

Στο σημέιο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.

Λαμία: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου μετά από τροχαίο, τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος, δείτε βίντεο

Κλείσιμο
Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας άλλος ηλικιωμένος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε και η Τροχαία Λαμίας, που ρύθμισε την κυκλοφορία και άρχισε τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

Λαμία: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου μετά από τροχαίο, τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος, δείτε βίντεο

Λαμία: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου μετά από τροχαίο, τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος, δείτε βίντεο

