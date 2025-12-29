Πέθανε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Πέθανε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Ο σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική
Την τελευταία της πνοή άφησε η ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έφερε σοβαρά εγκαύματα και διασωληνώθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.
Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επί της οδού Επταλόφου, περίπου στις 19:30 και λίγη ώρα αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα από το διαμέρισμα, έναν άνδρα και την ηλικιωμένη σύζυγό του.
Από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας απεγκλωβίστηκαν τρία ανήλικα παιδιά, η μητέρα τους και η γιαγιά τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου ζωής.
.
«Ξεκίνησα να πάρω τη σύζυγό μου και στον δρόμο με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “πήρε φωτιά το από κάτω διαμέρισμα, έλα γρήγορα”. Ήταν στο σπίτι με τα τρίδυμα εγγόνια μου και τη μητέρα τους. Ευτυχώς πήγαν στο πίσω δωμάτιο, όπου δεν υπήρχαν καπνοί», ανέφερε σε δηλώσεις του ο παππούς των ανήλικων.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων συνολικά 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έφερε σοβαρά εγκαύματα και διασωληνώθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.
Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επί της οδού Επταλόφου, περίπου στις 19:30 και λίγη ώρα αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα από το διαμέρισμα, έναν άνδρα και την ηλικιωμένη σύζυγό του.
Από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας απεγκλωβίστηκαν τρία ανήλικα παιδιά, η μητέρα τους και η γιαγιά τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου ζωής.
.
«Ξεκίνησα να πάρω τη σύζυγό μου και στον δρόμο με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “πήρε φωτιά το από κάτω διαμέρισμα, έλα γρήγορα”. Ήταν στο σπίτι με τα τρίδυμα εγγόνια μου και τη μητέρα τους. Ευτυχώς πήγαν στο πίσω δωμάτιο, όπου δεν υπήρχαν καπνοί», ανέφερε σε δηλώσεις του ο παππούς των ανήλικων.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων συνολικά 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα