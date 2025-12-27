Σέρρες: Δεν ανήκει στον 45χρονο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντόπισαν Βούλγαροι κυνηγοί στην κορυφογραμμή του όρους Μπέλλες
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Πυροσβέστης Εξαφάνιση Βουνό

Σέρρες: Δεν ανήκει στον 45χρονο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντόπισαν Βούλγαροι κυνηγοί στην κορυφογραμμή του όρους Μπέλλες

Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη αλλά βρίσκεται εδώ και καιρό στο σημείο παρατημένο από διακινητή μεταναστών

Σέρρες: Δεν ανήκει στον 45χρονο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντόπισαν Βούλγαροι κυνηγοί στην κορυφογραμμή του όρους Μπέλλες
Στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ένας αυτοκίνητο, το οποίο είχε τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του 45χρονου αγνοούμενου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα που βρέθηκε σε υψόμετρο 1.600 μέτρων από Βούλγαρους κυνηγούς, εξετάστηκε από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, αλλά τελικά δεν ανήκει στον 45χρονο, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από την προηγούμενη Τρίτη υποστηρίζουν στελέχη της πυροσβεστικής.

Κλιμάκιο της πυροσβεστικής προσπάθησε χθες αργά το βράδυ να προσεγγίσει το σημείο, στο οποίο εντόπισαν το αυτοκίνητο οι Βούλγαροι κυνηγοί, αλλά λόγω της ομίχλης δεν κατέστη δυνατόν.

Οι αξιωματικοί που συντονίζουν την επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου διοικητή -αξιοποιώντας πληροφορίες από την περιοχή, αλλά και από τις βουλγαρικές Αρχές- συμπέραναν, ότι το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη αλλά βρίσκεται εδώ και καιρό στο σημείο παρατημένο από διακινητή μεταναστών.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του με πυροσβέστες, ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικούς, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Χρήστο Ράμο, της ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιντικής, του Κυνηγετικού συλλόγου Ροδόπολης και της ομάδας 4Χ4 να χτενίζουν την περιοχή και με τη χρήση drones χωρίς όμως κάποιο νέο στοιχείο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό του.
