Βρέθηκε εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει με το όχημα του 45χρονου αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στα Άνω Πορρόια
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέθηκε εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει με το όχημα του 45χρονου αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στα Άνω Πορρόια

Αυτό αποτελεί το πρώτο στοιχείο από τότε που ξεκίνησαν οι έρευνες και οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του

Βρέθηκε  εξάρτημα αυτοκινήτου σε μεγάλο υψόμετρο που ταιριάζει με το όχημα του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Πορροΐων στις Σέρρες, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, όταν και έφυγε από το σπίτι του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αυτό αποτελεί το πρώτο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του.

Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά ή ταυτόχρονα τίποτα, καθώς από το συγκεκριμένο σημείο διέρχονται κυνηγοί και υλοτόμοι.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η επιχείρηση εντοπισμού στο Μπέλλες του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων, η οποία συνεχίστηκε με δύσκολες συνθήκες λόγω της ομίχλης και θα διαρκέσει μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, στο οποίο διαμένει με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τραπεζικές κάρτες, ενώ φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του.
