Πάνω από 240 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ
Πάνω από 240 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Πραγματοποιήθηκαν 24.210 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 248 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 8 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l

Πάνω από 240 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 24 Δεκεμβρίου 2025 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (27-12-2025), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -24.210- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -248- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν -8- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

-248- παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Πάνω από 240 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ
Πάνω από 240 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ
Πάνω από 240 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ
Πάνω από 240 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
