Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ, δείτε βίντεο

Στην Αττική 87 οδηγοί βρέθηκαν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ ένας συνελήφθη με επίπεδα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l - Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν πέντε άτομα με άνω του 0,60