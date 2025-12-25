Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ, δείτε βίντεο
Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ, δείτε βίντεο
Στην Αττική 87 οδηγοί βρέθηκαν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ ένας συνελήφθη με επίπεδα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l - Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν πέντε άτομα με άνω του 0,60
Χιλιάδες ελέγχους πραγματοποίησε το βράδυ της Παραμονής Χριστουγέννων η Τροχαία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με επίκεντρο την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του alpha, στην Αττική σημειώθηκαν περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ, από τα οποία 87 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί.
Σε μία περίπτωση, μάλιστα, ένας οδηγός εντοπίστηκε με ποσότητα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.
Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγιναν 323 αλκοτέστ. Από αυτά, πέντε οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν με επίπεδα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l.
Όπως αναφέρει η Τροχαία, το τελευταίο διάστημα επικρατεί αυξημένος φόβος στους οδηγούς για να μην τους πιάσουν.
Υπενθυμίζεται ότι για επίπεδα αλκοόλ από 0,25 mg/l και άνω, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ, ενώ αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για έναν μήνα.
Οι έλεγχοι, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την οδική ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του alpha, στην Αττική σημειώθηκαν περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ, από τα οποία 87 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί.
Σε μία περίπτωση, μάλιστα, ένας οδηγός εντοπίστηκε με ποσότητα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.
Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγιναν 323 αλκοτέστ. Από αυτά, πέντε οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν με επίπεδα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l.
Όπως αναφέρει η Τροχαία, το τελευταίο διάστημα επικρατεί αυξημένος φόβος στους οδηγούς για να μην τους πιάσουν.
Υπενθυμίζεται ότι για επίπεδα αλκοόλ από 0,25 mg/l και άνω, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ, ενώ αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για έναν μήνα.
Οι έλεγχοι, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την οδική ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα