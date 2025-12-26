Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Τραγωδία στα Βαρδούσια: Νεκροί εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που αγνοούνταν
Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα οι οποίοι βρέθηκαν θαμμένοι σε χιονοστιβάδα
Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού των ορειβατών που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια.
Οι ορειβάτες εντοπίστηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη, στην ορεινή Φωκίδα από τους άνδρες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα οι οποίοι βρέθηκαν θαμμένοι σε χιονοστιβάδα.
Τα κλιμάκια των πυροσβεστών εντόπισαν τις τέσσερις σορούς, μερικώς σκεπασμένες από το χιόνι σε απόκρημνο σημείο, λίγο πριν την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια Όρη.
Τα στελέχη της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής αναμένεται όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες να μεταφέρουν τις τέσσερις σορούς στο στο χωριό Αθανάσιος Διάκος όπου βρίσκονται τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και από εκεί θα διακομιστούν στο πλησιέστερο νοσοκομείο της Άμφισσας. Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες εκεί θα δοθεί εντολή για νεκροψία που θα διενεργηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, της Λαμίας, πιθανότατα τη Δευτέρα.
Οι τρεις άνδρες είχαν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.
Νωρίτερα σήμερα, είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο των τριών ορειβατών, στην περιοχή Αθανάσιος Διάκος.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής.
