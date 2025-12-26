Νεκροί δύο άνδρες που εγκλωβίστηκαν σε φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, δείτε βίντεο
Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 35 ετών, που εγκλωβίστηκαν σε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Καλλιθέα, στην οδό Αγαμέμνονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε μετά από έκρηξη θερμαντικού μέσου (πιθανότατα σόμπα υγραερίου).


Λίγο αργότερα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από τη Συρία μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

