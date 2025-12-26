«Είμαστε Έλληνες, όχι Σλάβοι» λένε από τον Δήμο Φλώρινας μετά την διακοπή των σλάβικων τραγουδιών σε συναυλία των Banda Entopica
Η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι η συναυλία δεν τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου – Υπήρξε παρέμβαση για να μη δοθεί έδαφος σε αλυτρωτικές ερμηνείες – Τι λέει το συγκρότημα
Διαστάσεις έχει λάβει στην τοπική κοινωνία το επεισόδιο με τη «διακοπή» της συναυλίας του συγκροτήματος Banda Entopica στη Φλώρινα, με δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων να προβάλλουν το περιστατικό ως υπόθεση λογοκρισίας και καταπάτησης της καλλιτεχνικής ελευθερίας.
Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, ήταν και ένας από τους λόγους που κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει άμεση παρέμβαση, ώστε όπως τονίζεται να μη δοθεί έδαφος για αλυτρωτικές ερμηνείες που θα «εργαλειοποιούσαν» πολιτιστικό γεγονός. Ωστόσο που όπως επισημαίνουν, η συναυλία δεν διακόπηκε αλλά συνεχίστηκε χωρίς τα σλάβικα τραγούδια.
Μιλώντας στο Protothema.gr, στέλεχος της δημοτικής αρχής της Φλώρινας υπερασπίστηκε πλήρως την απόφαση του δημάρχου Βασίλειου Γιαννάκη να διακόψει τη συναυλία, ξεκαθαρίζοντας εξαρχής ότι η εκδήλωση δεν τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου.
«Δεν είναι εκδήλωση του δήμου. Το συγκρότημα είχε συνεννοηθεί με τον πολιτιστικό σύλλογο Φωτιάς», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στη Φλώρινα τέτοιου είδους ζητήματα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα λόγω της ιστορίας και της γεωπολιτικής φόρτισης της περιοχής.
Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν στο πρόγραμμα εντάχθηκαν τραγούδια με σαφείς αλυτρωτικές αναφορές. «Εδώ επειδή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα σε σχέση με άλλες περιοχές. Όταν τραγουδούμε αλυτρωτικά τραγούδια για “Μακεδονία του Αιγαίου”, ενοχλεί τον κόσμο», δήλωσε, τονίζοντας ότι η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας ήταν άμεση. Όπως είπε, ο δήμαρχος αρχικά ζήτησε αλλαγή ρεπερτορίου και όχι διακοπή.
«Δεν θα επέτρεπε κανένας τέτοια πράγματα, πόσο μάλλον ο δήμαρχος, ο οποίος τους ζήτησε να αλλάξουν το ρεπερτόριο. Οι μουσικοί ήταν εριστικοί. Του τύπου “αυτός σας ενοχλεί;” και συνέχισαν να τραγουδούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την ίδια, ενώ το συγκρότημα ερμήνευε τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, η κατάσταση άλλαξε όταν ανακοινώθηκε ότι θα τραγουδηθούν «τραγούδια της περιοχής». «Κάποια στιγμή είπαν ότι θα τραγουδήσουν τραγούδια της περιοχής μας και άρχισαν να τραγουδούν σλάβικα. Ε, κάπου στοπ. Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε Σλάβοι», είπε, διευκρινίζοντας ότι η παρέμβαση του δημάρχου είχε αποκλειστικά στόχο τον αλυτρωτισμό και όχι την καλλιτεχνική ελευθερία. «Ο δήμαρχος υπερασπίστηκε την περιοχή του. Δεν θα επέτρεπε σε κανέναν να αμαυρώσει το όνομα της περιοχής. Στο δεύτερο τραγούδι σταμάτησαν να τραγουδούν, δεν σταμάτησε η συναυλία. Έπαιξαν άλλη μια ώρα», κατέληξε, σημειώνοντας ότι ήδη «τα μέσα των Σκοπίων το έχουν πάρει και το έχουν κάνει σημαία».
Από την πλευρά της, η Banda Entopica δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Σε ανακοίνωσή της, το συγκρότημα υποστηρίζει ότι δεν ερμήνευσε τραγούδια με αλυτρωτικό ή πολιτικό περιεχόμενο, αλλά παραδοσιακά κομμάτια που αποτελούν μέρος της βαλκανικής μουσικής κληρονομιάς.
Οι μουσικοί τονίζουν ότι στο ρεπερτόριό τους περιλαμβάνονται τραγούδια σε πολλές γλώσσες, ελληνικά, σλαβικά, βουλγάρικα, τουρκικά, σερβικά και ρομανί. υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή τους είναι καλλιτεχνική και όχι ιδεολογική. Όπως αναφέρουν, «η μουσική μας δεν περιέχει μηνύματα μίσους, διχασμού ή εθνικισμού» και στόχος τους είναι «να ενώνει τους ανθρώπους και όχι να τους χωρίζει».
Στην ίδια ανακοίνωση, κάνουν λόγο για λεκτικές επιθέσεις και απειλές κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ενώ περιγράφουν και περιστατικό κατά το οποίο άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή και έσπρωξε μέλος του συγκροτήματος, προκαλώντας αναστάτωση. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι από τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, μόνο μια μικρή ομάδα αντέδρασε, ενώ η πλειονότητα του κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να απολαύσει τη μουσική.
Η απάντηση του συγκροτήματος
