Ο δήμαρχος της Φλώρινας διέκοψε συναυλία των Banda Entopica επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα, «δεχτήκαμε επιθέσεις και απειλές» καταγγέλλει η μπάντα

Τα μέλη του συγκροτήματος «Banda Entopica», αναφέρουν πως ειπώθηκαν από τον δήμαρχο φράσεις όπως «εγώ πληρώνω» και «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια»

σλάβικη γλώσσα.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του συγκροτήματος, κατά τη συναυλία τους στη Φλώρινα, τα μέλη της μπάντας δέχθηκαν επιθέσεις και απειλές. «Συγκεκριμένα ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη τη μπάντας. Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100», ξεκαθαρίζει το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του.







Τέλος, οι μουσικοί επισημαίνουν πως «όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια, στην τέχνη και στον κόπο του».







Ολόκληρη η ανάρτηση της Banda Entopica:



«Επειδή το θέμα έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλη έκταση θα θέλαμε να σας πούμε τα πράγματα ως έχουν.



Όσοι έχουν βρεθεί σε συναυλίες μας θα έχουν παρατηρήσει ότι τραγουδάμε σε διάφορες γλώσσες: Ελληνικά, Σλαβικά, Βουλγάρικα, Τούρκικα, Σέρβικα και Τσιγγάνικα.



Όπως είπαμε και στη συναυλία μας στη Φλώρινα μετά το συμβάν, θα επαναλάβουμε ακριβώς τα ίδια λόγια: “Η μουσική είναι για να ενώνει όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, πόλεις και χωριά για να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να ενώσουμε και να γεμίσουμε αυτή την πλατεία με τα πιο όμορφα χαμόγελα, τα δικά σας”. Και αυτό έγινε!



Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την παρέα Φωτιά Χαμάμ για την πρόσκληση και τη διοργάνωση της συναυλίας μας και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήμασταν προσκεκλημένοι του δημάρχου.



Δυστυχώς δεχτήκαμε επιθέσεις και απειλές. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη τη μπάντας. Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100.



Φράσεις όπως “εγώ πληρώνω”, “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια”, “ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;” που ειπώθηκαν από τον δήμαρχο, είναι απαράδεκτες και κατακριτέες.



Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι από τα περίπου 2 χιλιάδες άτομα, μόνο μια δεκαριά αντέδρασαν με αυτό τον τρόπο. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί για αυτό που κάνουμε όλοι μαζί: μουσική, γλέντι, ενότητα.



Και κάτι ακόμη, που θεωρούμε θεμελιώδες: όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια, στην τέχνη και στον κόπο του. “Εμείς, τα εντόπικα, θα τραγουδάμε. Άλλωστε, το λέει και το όνομα μας.”



Με αγάπη και σεβασμό, Banda Entopica».