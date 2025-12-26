H Frontex διέσωσε 30 παράνομους μετανάστες από βάρκα ανοιχτά της Γαύδου
H Frontex διέσωσε 30 παράνομους μετανάστες από βάρκα ανοιχτά της Γαύδου

Οι 30 παράνομοι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας

H Frontex διέσωσε 30 παράνομους μετανάστες από βάρκα ανοιχτά της Γαύδου
Κινητοποίηση προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής ο εντοπισμός μιας βάρκας με 30 παράνομους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου.

Τη λέμβο που βρισκόταν 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου προσέγγισε σκάφος της Frontex υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι 30 παράνομοι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας ενώ στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.
