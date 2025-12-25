Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο, δείτε βίντεο
Η Πυροσβεστική και οι υπάλληλοι του εστιατορίου έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί
Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/12) στο Μικρολίμανο, όταν ξέσπασε φωτιά στο εστιατόριο του μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, Άλεκ Πίτερς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του starnews, γύρω στις δύο το μεσημέρι άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την καμινάδα ενός εστιατορίου, ενώ η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα.
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής που με τη συνδρομή των υπαλλήλων του καταστήματος κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.
Εκείνη την ώρα ο Πίτερς βρισκόταν στο αεροδρόμιο μαζί με την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς ταξίδευαν στην Μπολόνια για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.
