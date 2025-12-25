Επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα από το Περιστέρι, δείτε βίντεο
Επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα από το Περιστέρι, δείτε βίντεο
Οι δύο ανήλικοι εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου στο Ίλιον και έτρεξαν για να ξεφύγουν, όμως η Αστυνομία τους συνέλαβε
Επεισοδιακά εξελίχθηκε η καταδίωξη που ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) η Αστυνομία στο Ίλιον προκειμένου να συλλάβει έναν 12χρονο και έναν 13χρονο που έκλεψαν μία μοτοσικλέτα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του alpha, οι δυο ανήλικοι έκλεψαν το μεσημέρι της Δευτέρας τη μοτοσικλέτα ενός δασκάλου μουσικής, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη στο Περιστέρι, στην οδό Κλειτόρος.
Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί παραβίασαν την κλειδαριά της μοτοσικλέτας, της έβαλαν μπροστά και διέφυγαν.
Η Αστυνομία τους εντόπισε στο Μπουρνάζι και τους έκανε σήμα να σταματήσουν. Ωστόσο, αυτοί το αγνόησαν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους. Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη.
Σε μία απόσταση 2,5 χλμ. μέχρι το Ίλιον, οι δύο ανήλικοι οδηγούσαν αντίθετα σε μονόδρομους και πεζόδρομους.
Στην οδό Αριστείδου, όμως, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τους εγκλωβίσουν. Τότε οι δύο νεαροί εγκαταλείπουν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και τρέχουν για να ξεφύγουν.
Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια τους συνέλαβαν.
Σε βάρος τους ασκήθηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο να ανήκουν σε συμμορία που κλέβει δίκυκλα στην ευρύτερη περιοχή
