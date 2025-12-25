Επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα από το Περιστέρι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Καταδίωξη Αστυνομία Ανήλικοι Μοτοσικλέτα Ίλιον Περιστέρι Σύλληψη Κλοπή

Επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα από το Περιστέρι, δείτε βίντεο

Οι δύο ανήλικοι εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου στο Ίλιον και έτρεξαν για να ξεφύγουν, όμως η Αστυνομία τους συνέλαβε

Επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα από το Περιστέρι, δείτε βίντεο
20 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακά εξελίχθηκε η καταδίωξη που ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) η Αστυνομία στο Ίλιον προκειμένου να συλλάβει έναν 12χρονο και έναν 13χρονο που έκλεψαν μία μοτοσικλέτα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του alpha, οι δυο ανήλικοι έκλεψαν το μεσημέρι της Δευτέρας τη μοτοσικλέτα ενός δασκάλου μουσικής, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη στο Περιστέρι, στην οδό Κλειτόρος.


Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί παραβίασαν την κλειδαριά της μοτοσικλέτας, της έβαλαν μπροστά και διέφυγαν.

Η Αστυνομία τους εντόπισε στο Μπουρνάζι και τους έκανε σήμα να σταματήσουν. Ωστόσο, αυτοί το αγνόησαν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους. Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη.

Σε μία απόσταση 2,5 χλμ. μέχρι το Ίλιον, οι δύο ανήλικοι οδηγούσαν αντίθετα σε μονόδρομους και πεζόδρομους.

Στην οδό Αριστείδου, όμως, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τους εγκλωβίσουν. Τότε οι δύο νεαροί εγκαταλείπουν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και τρέχουν για να ξεφύγουν.

Κλείσιμο
Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια τους συνέλαβαν.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο να ανήκουν σε συμμορία που κλέβει δίκυκλα στην ευρύτερη περιοχή
20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης