Συνελήφθησαν ανήλικοι 12 και 13 ετών που έκλεψαν μοτοσικλέτα από το Περιστέρι
Τους έκαναν σήμα για έλεγχο, στη θέα των αστυνομικών έριξαν τη μοτοσικλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν με τα πόδια
Συνελήφθησαν, στο Ίλιον, 2 ανήλικοι, 12 και 13 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στην περιοχή του Ιλίου μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει.
Στη θέα τους, οι δύο ανήλικοι έριξαν τη μοτοσικλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν με τα πόδια όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσικλέτα είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
