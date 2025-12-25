Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και μετά παρασύρθηκε από άλλο όχημα
Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και μετά παρασύρθηκε από άλλο όχημα
Η 68χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σοβαρά τραυματισμένη, σε νοσοκομείο της πόλης
Θύμα διπλής παράσυρσης έπεσε μια 68χρονη γυναίκα το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η γυναίκα χτυπήθηκε αρχικά από όχημα που οδηγούσε 53χρονος ημεδαπός, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και στη συνέχεια παρασύρθηκε από δεύτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε, με οδηγό έναν 58χρονο.
Η 68χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σοβαρά τραυματισμένη, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Η γυναίκα χτυπήθηκε αρχικά από όχημα που οδηγούσε 53χρονος ημεδαπός, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και στη συνέχεια παρασύρθηκε από δεύτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε, με οδηγό έναν 58χρονο.
Η 68χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σοβαρά τραυματισμένη, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα