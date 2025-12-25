Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και μετά παρασύρθηκε από άλλο όχημα
Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και μετά παρασύρθηκε από άλλο όχημα

Η 68χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σοβαρά τραυματισμένη, σε νοσοκομείο της πόλης

Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και μετά παρασύρθηκε από άλλο όχημα
Στράτος Λούβαρης
Θύμα διπλής παράσυρσης έπεσε μια 68χρονη γυναίκα το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα χτυπήθηκε αρχικά από όχημα που οδηγούσε 53χρονος ημεδαπός, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και στη συνέχεια παρασύρθηκε από δεύτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε, με οδηγό έναν 58χρονο.

Η 68χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σοβαρά τραυματισμένη, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Στράτος Λούβαρης

