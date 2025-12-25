Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Γέμισαν σκουπίδια οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης μετά τη γιορτή για την παραμονή των Χριστουγέννων: Σεβαστείτε την πόλη, το μήνυμα του δήμου
Δείτε φωτογραφίες από την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης
Μια πολύ δύσκολη κατάσταση κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης μετά τη γιορτή την παραμονή των Χριστουγέννων καθώς οι δρόμοι γέμισαν με σκουπίδια.
Οι εικόνες που δημοσίευσε στο Facebook ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι ενδεικτικές και του όγκου των απορριμμάτων αλλά και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εργάστηκαν οι δημοτικοί υπάλληλοι.
«Επαναλαμβάνουμε πως η έκκληση για περισσότερο σεβασμό απέναντι στην πόλη παραμένει ενεργή, η προστασία του δημόσιου χώρου είναι υπόθεση όλων μας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο δήμος Θεσσαλονίκης.
Οι εικόνες είναι ενδεικτικές για τον όγκο των απορριμμάτων που κλήθηκαν να διαχειριστούν αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάστηκαν.
Τους ευχαριστούμε για την προσπάθειά τους και επαναλαμβάνουμε πως η έκκληση για περισσότερο σεβασμό απέναντι στην πόλη παραμένει ενεργή, η προστασία του δημόσιου χώρου είναι υπόθεση όλων μας.
Η ανάρτηση του δήμου ΘεσσαλονίκηςΠαρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας υπερέβαλαν για μία ακόμη φορά εαυτούς ώστε η πόλη να αποδοθεί το ταχύτερο δυνατό καθαρή στους πολίτες μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων της παραμονής των Χριστουγέννων.
