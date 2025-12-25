Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την τελευταία Κυριακή του χρόνου
Τι ισχύει έως την Πρωτοχρονιά
Κανονικά θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την τελευταία Κυριακή (28/12) του χρόνου, καθώς σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο.
Υπενθυμίζεται πως κλειστά θα είναι τα καταστήματα ανήμερα την Πρωτοχρονιά, αλλά και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία έχει καθιερωθεί η «απογραφή» των επιχειρήσεων.
Το ωράριο των ημερών διαμορφώνεται ως εξής:
-Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
-Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
-Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
-Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
-Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
-Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
-Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
-Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
Ανοιχτά μαγαζιά 28/12, τι ώρα κλείνουνΣυγκεκριμένα, τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν την Κυριακή 28/12 από τις 11:00 έως τις 18:00 το απόγευμα, με μικρές διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες αλυσίδες καταστημάτων.
Όπως υπογραμμίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).
