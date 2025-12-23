Ωράριο Χριστουγέννων: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές
Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων Λαϊκές αγορές

Ωράριο Χριστουγέννων: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές

Την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, όλες οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά

Ωράριο Χριστουγέννων: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές
Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2025.

Σύμφωνα με τα ωράρια που προτείνουν οι εμπορικοί σύλλογοι στα μέλη τους τα καταστήματα θα είναι ανοικτά, τις καθημερινές, από τις 9:00 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ θα λειτουργήσουν, όπως τις δύο προηγούμενες, και την επόμενη Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου.

Κλειστά θα είναι τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων (25 και 26 Δεκεμβρίου), καθώς και την Πρωτοχρονιά.

Το προτεινόμενο ωράριο


Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 25/12/2025: Αργία
Παρασκευή 26/12/2025: Αργία
Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, όλες οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους καταναλωτές, δίνοντας τη δυνατότητα να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά και δώρα για μικρούς και μεγάλους.

Την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν, λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι πωλητές επιστρέφουν κανονικά στους πάγκους τους, έτοιμοι να εξυπηρετήσουν όλους τους καταναλωτές.

