Συνεχόμενα δεκάδες... Χριστουγεννιάτικα αλκοτέστ στην Αττική - Σε ποια σημεία ήταν;
Δεκάδες αλκοτέστ στήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε κομβικά σημεία της Αθήνας, πολύ κοντά σε περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή και αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.
Οι έλεγχοι δεν είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά οργανώθηκαν ταυτόχρονα σε πολλούς βασικούς άξονες, με στόχο να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες διαδρομές επιστροφής προς το κέντρο και τα προάστια.
Από τις μαρτυρίες οδηγών προκύπτει ότι τα μπλόκα στήθηκαν σε σημεία με υψηλή ροή, όπου παραδοσιακά καταγράφονται αυξημένα περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Αναφορές έγιναν για ελέγχους στην Ιερά Οδό, στη λεωφόρο Κηφισίας, σε τμήματα κοντά στο Χαλάνδρι, καθώς και στη λεωφόρο Συγγρού, όπου αρκετά οχήματα ακινητοποιούνταν διαδοχικά για έλεγχο.
Ιδιαίτερη παρουσία καταγράφηκε και στη λεωφόρο Θηβών, με μπλόκα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ελέγχοι αναφέρθηκαν επίσης στην περιοχή της Ομόνοιας, στη Σταδίου, αλλά και σε εισόδους της Αττικής Οδού. Στη νότια πλευρά της πόλης υπήρξαν πληροφορίες για παρουσία της Τροχαίας σε σημεία της Βουλιαγμένης και σε κάθετους δρόμους που οδηγούν προς την παραλιακή ζώνη.
