Προφυλακιστέα η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί είχε θέματα, είχαν πάει σε ψυχολόγο»
Η δικηγόρος της κατηγορούμενης υποστήριξε πως το «μέχρι την προηγούμενη μέρα, και το πρωί και το μεσημέρι , η μητέρα προσπάθησε να σιτίσει κανονικά το παιδί»
Προφυλακιστέα κρίθηκε η 23χρονη μητέρα του μικρού παιδιού που πέθανε από ασιτία, μετά τη μεταφορά και την απολογία της στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης. Η κατηγορία που την βαρύνει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως, με ενδεχόμενο δόλο.
Θυμίζεται ότι η ίδια είχε μεταφέρει το παιδί στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρό από μία μέρα πριν.
Εν τω μεταξύ, άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι που έμενε η οικογένεια στην περιοχή Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ της Κυριακής και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Μάλιστα ο παππούς του παιδιού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από ξυλοδαρμό.
Για τον λόγο αυτό σήμερα υπήρχε αρκετή αστυνομική δύναμη στο Δικαστήριο, προκειμένου να αποφευχθεί νέο επεισόδιο.
Η δικηγόρος Μαρία Βρετοπούλου, που ανέλαβε την νομική υπεράσπιση της μητέρας του τρίχρονου, είπε στην ΕΡΤ: «Πέραν της προφορικής κατάθεσης του ιατροδικαστή ενώπιον της ανακρίτριας, δεν έχουμε ιατροδικαστή έκθεση. Η μητέρα ισχυρίζεται ότι μέχρι την προηγούμενη μέρα, και το πρωί και το μεσημέρι προσπάθησε να σιτίσει κανονικά το παιδί. Ένα παιδί που παρουσίαζε πολλά θέματα εδώ και καιρό και η ίδια είχε κάνει προσπάθειες αποδεδειγμένα. Είχε επισκεφθεί ψυχολόγο μαζί με το παιδί και επικοινωνούσε μαζί του».
Όπως είπε η κ. Βρετοπούλου, «δεν γνωρίζουμε σήμερα για ποιο λόγο έφτασε το παιδί σε αυτήν την κατάσταση παρά το ότι αποδεδειγμένα υπήρξαν προσπάθειες από το οικογενειακό περιβάλλον για να μην φτάσει εκεί το παιδί και η ίδια δεν αποδέχθηκε ποτέ, ούτε υπέθεσε ποτέ, ούτε αντιλήφθηκε ότι υπάρχει περίπτωση το παιδί να καταλήξει. Είχε μια άλλη εικόνα, δυστυχώς».
