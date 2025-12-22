Αλεξανδρούπολη: Οργή στη γειτονιά που πέθανε ο 3χρονος - Διαλυμένο το σπίτι, πληροφορίες για άγριο ξυλοδαρμό του παππού
Αλεξανδρούπολη: Οργή στη γειτονιά που πέθανε ο 3χρονος - Διαλυμένο το σπίτι, πληροφορίες για άγριο ξυλοδαρμό του παππού

Ο παππούς του παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης - Ο 3χρονος μεταφέρθηκε νεκρός  στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο την προηγούμενη εβδομάδα

Αλεξανδρούπολη: Οργή στη γειτονιά που πέθανε ο 3χρονος - Διαλυμένο το σπίτι, πληροφορίες για άγριο ξυλοδαρμό του παππού
Εικόνες που θυμίζουν τοπίο μετά από έκρηξη καταγράφονται στο σπίτι της οικογένειας του 3χρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία την περασμένη εβδομάδα, στην Αλεξανδρούπολη. Το εσωτερικό της κατοικίας έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και εμφανή σημάδια μανίας σε όλους τους χώρους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το pameevro, ο παππούς του παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής, καθώς η αγανάκτηση της γειτονιάς για τον θάνατο του μικρού αγοριού είναι μεγάλη.

Αλεξανδρούπολη: Σπίτι διαλυμένο, παππούς στο ΠΓΝΑ & η οργή της γειτονιάς μετά τον θάνατο του 3χρονου


Θυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα ο 3χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του. Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση, το παιδί κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού, σε συνθήκες που ερευνώνται και περιλαμβάνουν πληροφορίες για πολυήμερη απομόνωσή του σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ κρίσιμες θεωρούνται οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα του παιδιού, ο οποίος βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές της Τουρκίας. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν πόσο εκτεταμένη ήταν η παραμέληση και γιατί δεν ενεργοποιήθηκε εγκαίρως κανένας μηχανισμός προστασίας, πριν η υπόθεση οδηγηθεί σε έναν θάνατο παιδιού και σε μια γειτονιά στα όρια της έκρηξης.
