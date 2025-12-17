Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν υποσιτισμένο
Ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία από τους γιατρούς, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι είναι Ρομά
Νεκρό και εμφανώς υποσιτισμένο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ένα αγοράκι ηλικίας τεσσάρων ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από την 23χρονη μητέρα του και τον πατέρα του, ενώ αναμένεται να γίνει νεκροψία - νεκροτομή για να δουν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του παιδιού.
Για το περιστατικό και την κλινική εικόνα του παιδιού ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία από τους γιατρούς, με αποτέλεσμα να προχωρήσει στη σύλληψη των γονέων του ανήλικου, οι οποίοι είναι Ρομά.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού αλλά και να διερευνηθεί αν είχε πέσει θύμα κακοποίησης.
