Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν υποσιτισμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Αλεξανδρούπολη Παιδί Υποσιτισμένος

Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν υποσιτισμένο

Ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία από τους γιατρούς, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι είναι Ρομά

Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν υποσιτισμένο
Στράτος Λούβαρης
11 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρό και εμφανώς υποσιτισμένο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ένα αγοράκι ηλικίας τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από την 23χρονη μητέρα του και τον πατέρα του, ενώ αναμένεται να γίνει νεκροψία - νεκροτομή για να δουν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Για το περιστατικό και την κλινική εικόνα του παιδιού ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία από τους γιατρούς, με αποτέλεσμα να προχωρήσει στη σύλληψη των γονέων του ανήλικου, οι οποίοι είναι Ρομά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού αλλά και να διερευνηθεί αν είχε πέσει θύμα κακοποίησης.
Στράτος Λούβαρης
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης