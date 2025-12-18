Ήταν 24 ώρες νεκρό το 3χρονο στην Αλεξανδρούπολη πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στον εισαγγελέα σήμερα η μητέρα του
Ήταν 24 ώρες νεκρό το 3χρονο στην Αλεξανδρούπολη πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στον εισαγγελέα σήμερα η μητέρα του
Το άτυχο παιδάκι πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού
Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης αναμένεται να βρεθεί, σήμερα, η μητέρα του 3χρονου παιδιού, το οποίο πέθανε από ασιτία.
Η μητέρα μετέφερε χθες στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης το τρίχρονο παιδάκι χωρίς τις αισθήσεις του. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν αμέσως τον θάνατό του και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα, καθώς και στους παππούδες του νεκρού παιδιού, στο σπίτι των οποίων διέμενε η οικογένεια, η οποία είναι Ρομά.
Όπως εκτιμάται, δε, το παιδί ήταν νεκρό 24 ώρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df0rrt0eewih)
Όπως διαπιστώθηκε το άτυχο παιδάκι πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του.
Ο πατέρας του παιδιού, τουρκικής καταγωγής, βρίσκεται στο εξωτερικό. Το ζευγάρι έχει άλλα δύο παιδιά. Η αστυνομική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του.
Η μητέρα μετέφερε χθες στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης το τρίχρονο παιδάκι χωρίς τις αισθήσεις του. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν αμέσως τον θάνατό του και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα, καθώς και στους παππούδες του νεκρού παιδιού, στο σπίτι των οποίων διέμενε η οικογένεια, η οποία είναι Ρομά.
Όπως εκτιμάται, δε, το παιδί ήταν νεκρό 24 ώρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Όπως διαπιστώθηκε το άτυχο παιδάκι πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του.
Ο πατέρας του παιδιού, τουρκικής καταγωγής, βρίσκεται στο εξωτερικό. Το ζευγάρι έχει άλλα δύο παιδιά. Η αστυνομική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα