Ήταν 24 ώρες νεκρό το 3χρονο στην Αλεξανδρούπολη πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στον εισαγγελέα σήμερα η μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Αλεξανδρούπολη Υποσιτισμός Ασιτία

Ήταν 24 ώρες νεκρό το 3χρονο στην Αλεξανδρούπολη πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στον εισαγγελέα σήμερα η μητέρα του

Το άτυχο παιδάκι πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Ήταν 24 ώρες νεκρό το 3χρονο στην Αλεξανδρούπολη πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στον εισαγγελέα σήμερα η μητέρα του
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης αναμένεται να βρεθεί, σήμερα, η μητέρα του 3χρονου παιδιού, το οποίο πέθανε από ασιτία.

Η μητέρα μετέφερε χθες στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης το τρίχρονο παιδάκι χωρίς τις αισθήσεις του. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν αμέσως τον θάνατό του και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα, καθώς και στους παππούδες του νεκρού παιδιού, στο σπίτι των οποίων διέμενε η οικογένεια, η οποία είναι Ρομά.

Όπως εκτιμάται, δε, το παιδί ήταν νεκρό 24 ώρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. 
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df0rrt0eewih)

Όπως διαπιστώθηκε το άτυχο παιδάκι πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του.

Ο πατέρας του παιδιού, τουρκικής καταγωγής, βρίσκεται στο εξωτερικό. Το ζευγάρι έχει άλλα δύο παιδιά. Η αστυνομική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης