Τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος κόμβου Ηρακλείου, 30λεπτες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα - Στο κόκκινο Κηφισός, Πειραιάς, Γλυφάδα και κέντρο
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται το μεσημέρι της Τρίτης 23/12 στους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο σημείο παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, που στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Ηρακλείου.



Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Στο κόκκινο βρίσκεται και το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, όπου οι οδηγοί κινούνται με δυσκολία από την περιοχή του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών. Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας η κίνηση είναι κατά διαστήματα επιβαρυμένη, με μικρές καθυστερήσεις.
