Αλκοτέστ: Παράτησε στη μέση του δρόμου την Lamborghini και έφυγε

Ένας οδηγός, μπροστά στον επικείμενο έλεγχο της Τροχαίας, επέλεξε τη φυγή αντί της ευθύνης, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, αλλά και σοβαρά ερωτήματα για το πώς αντιλαμβάνεται μερίδα οδηγών τον νόμο, την ασφάλεια και τις συνέπειες των πράξεών τους.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής λοιπόν πραγματοποιούσε εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το λεκανοπέδιο, στοχεύοντας να εντοπίσει και να αποτρέψει την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μια πρακτική που συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών οι αστυνομικοί διενήργησαν σχεδόν είκοσι χιλιάδες ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν εκατοντάδες παραβάσεις σχετικά με μέθη και επτά οδηγοί συνελήφθησαν με ενδείξεις πολύ πάνω από το νόμιμο όριο.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια Lamborghini Urus να κινείται και να σταματά ξαφνικά μπροστά από στάση λεωφορείου και πριν από έλεγχο αλκοτέστ.