Αλκοτέστ: Παράτησε στη μέση του δρόμου την Lamborghini και έφυγε
ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ: Παράτησε στη μέση του δρόμου την Lamborghini και έφυγε

Η εικόνα ενός supercar παρατημένου στη μέση του δρόμου δεν πέρασε απαρατήρητη και λειτούργησε σαν καθρέφτης μιας επικίνδυνης νοοτροπίας.

Αλκοτέστ: Παράτησε στη μέση του δρόμου την Lamborghini και έφυγε
UPD:

Ένας οδηγός, μπροστά στον επικείμενο έλεγχο της Τροχαίας, επέλεξε τη φυγή αντί της ευθύνης, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, αλλά και σοβαρά ερωτήματα για το πώς αντιλαμβάνεται μερίδα οδηγών τον νόμο, την ασφάλεια και τις συνέπειες των πράξεών τους.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής λοιπόν πραγματοποιούσε εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το λεκανοπέδιο, στοχεύοντας να εντοπίσει και να αποτρέψει την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μια πρακτική που συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών οι αστυνομικοί διενήργησαν σχεδόν είκοσι χιλιάδες ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν εκατοντάδες παραβάσεις σχετικά με μέθη και επτά οδηγοί συνελήφθησαν με ενδείξεις πολύ πάνω από το νόμιμο όριο.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια Lamborghini Urus να κινείται και να σταματά ξαφνικά μπροστά από στάση λεωφορείου και πριν από έλεγχο αλκοτέστ.




ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης