Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονου με ρόπαλα στην Πάτρα, μία σύλληψη
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού με ρόπαλα έπεσε ένας 25χρονος από δύο άνδρες στην Πάτρα.
Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν για την επίθεση έναν 40χρονο ενώ αναζητείται ένας 18χρονος, σύμφωνα με το tempo24.news.
