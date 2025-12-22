Σταμάτησε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και την παρέσυρε ημιφορτηγό, νεκρή 71χρονη στην Κύπρο
Σταμάτησε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και την παρέσυρε ημιφορτηγό, νεκρή 71χρονη στην Κύπρο

Ο 64χρονος οδηγός συνελήφθη ενώ του έγινε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό

Μανώλης Καλατζής
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, με θύμα την 71χρονη Σύλβια Μαρία Τζόουνς Γεωργίου, κάτοικο Λεμεσού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 71χρονη είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας 64 ετών. Η γυναίκα φέρεται να επιχειρούσε να επιβιβαστεί ή να αποβιβαστεί από τη πόρτα του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της αστυνομίας και πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο μετέφερε την 71χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 64χρονος οδηγός συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, ενώ η τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και νάρκοτεστ με αρνητικά αποτελέσματα.

Το δυστύχημα έρχεται να προστεθεί σε μια χρονιά με βαρύ απολογισμό στην άσφαλτο. Μέχρι στιγμής και πριν εκπνεύσει το 2025 έχουν καταγραφεί 44 νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα.

