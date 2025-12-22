Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Τροχαίο με μοτοσικλέτες στον Κηφισό – Τραυματίας ένας οδηγός
Μποτιλιάρισμα στη Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Πειραιά
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προκάλεσε η σύγκρουση δύο δικύκλων στη λεωφόρου Κηφισού, στυο ύψος της Μεταμόρφωσης, το απόγευμα της Δευτέρας.
Το ατύχημα με τις μοτοσικλέτες έγινε στο ύψος της οδού Αναγεννήσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά.
Ένας οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
