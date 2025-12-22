Ανεστίδης: Γίνονται κανονικά οι κινήσεις των λογαριασμών μου, δεν έχω τίποτα να κρύψω
Ο αγροτοσυνδικαλιστής που ελέγχεται από το ελληνικό FBI και την ΑΑΔΕ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του
Για τη σε βάρος του έρευνα, καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.765,04 ευρώ τοποθετήθηκε το πρωί της ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.
Όπως είπε σε κανάλια ο έλεγχος «αφορά ότι έχω μια δήλωση καλλιέργειας που κάνω εδώ και 30 χρόνια. 312 στρέμματα κάνω στο όνομά μου, όλα είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο, άλλοι κάνουν πολλά περισσότερα γιατί δεν βγαίνουμε».
«Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω. Τα 16 αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα. Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς, ούτε σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα, ούτε τίποτα. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;» είπε στην ΕΡΤ.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν μου έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο. Είπαν στην αρχή ότι τα καταχράστηκα, μετά ότι ελέγχομαι, τρίτο διάγγελμα ότι έχουν εγκλωβίσει τους λογαριασμούς μου» παρουσιάζοντας συναλλαγές που έκανε το βράδυ της Κυριακής προκειμένου να πείσει ότι οι τραπεζικές κινήσεις γίνονται κανονικά.
«Στις 20:18 έβγαλα 600 ευρώ με την κάρτα μου. Στις 21:50 έκανα μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό 6.000 ευρώ. Θα βγάλω τα λεφτά και θα τα ρίξω στο χαντάκι αν μου κλείσουν τους λογαριασμούς» είπε στον ΣΚΑΪ.
«Έαν ήμουν λωποδύτης και ήμουν υπό έλεγχο, μου έχουν δώσει επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο στις 17 Δεκεμβρίου, 2.447 ευρώ, για τη νόμιμη καλλιέργεια που έχω. Τις επιδοτήσεις τις έχω πάρει όλες, στις 17/12 ο ΟΠΕΚΕΠΕ με πλήρωσε για άμεσες ενιαίες ενισχύσεις» συνέχισε παρουσιάζοντας τα σχετικά έγγραφα.
Συνεχίζοντας, δε, είπε ότι «επειδή όλη την εβδομάδα μου έπρηξαν τα αυτιά από το Μαξίμου για να μεσολαβήσω για να έρθουμε σε διάλογο, μου έλεγαν "Ανεστίδη δικός μας είσαι" αρχίσαμε να σκεφτόμαστε να τα φέρουμε βόλτα, έβγαλαν μετά αυτό το χαρτί, οι άνθρωποι είναι για δέσιμο».
«Ήρθαν από όλα τα μπλόκα να μας συμπαρασταθούν. Μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ, Από το χωριό μου που με ξέρει το χωριό μου σαν κάλπικη δεκάρα, 32 χρόνια στα μπλόκα» κατέληξε ο κ. Ανεστίδης.
