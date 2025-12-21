Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Δύο μαχαιρωμένοι σε λίγα λεπτά στην Αχαρνών - Μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό»
Δύο μαχαιρωμένοι σε λίγα λεπτά στην Αχαρνών - Μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό»
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους
Συναγερμός σήμανε, το βράδυ της Κυριακής στην Αστυνομία μετά από κλήση για ένα τραυματισμένο αλλοδαπό άνδρα στην οδό Αχαρνών 271, από αιχμηρό αντικείμενο.
Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ οι οποίοι όμως δεν βρήκαν τον τραυματισμένο άνδρα καθώς όπως ανέφεραν περίοικοι είχε μεταφερθεί ήδη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν τραυματισμένο αλλοδαπό στην οδό Αχαρνών 306, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Και εκείνος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση.
