Τέσσερις οδηγοί υπό την επήρεια μέθης συνελήφθησαν σε ένα 24ωρο στη Θεσσαλονίκη
Για τους συλληφθέντες, ηλικίας 39, 34, 46 και 32 ετών σχηματίστηκαν δικογραφίες
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης. Σύμφωνα με την αστυνομία οι δύο εξ’ αυτών είχαν εμπλακεί σε ισάριθμα τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές κατά τις απογευματινές ώρες χθες στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και τα ξημερώματα σήμερα στην Πολίχνη. Για τους συλληφθέντες, ηλικίας 39, 34, 46 και 32 ετών σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.
Στο μεταξύ 530 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν σε 1.825 στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, από το απόγευμα του Σαββάτου (20 Δεκεμβρίου 2025) έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.
Μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν 10 ήταν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 63 για παραβίαση ορίου ταχύτητας, εννέα για μη χρήση ζώνης, τέσσερις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, άλλες τέσσερις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα ενώ δύο για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
