Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια στις Αφίδνες και την Τραγάνα, δείτε βίντεο
Αγρότες από Εύβοια και Θήβα έφτασαν τρέχοντας στις Αφίδνες ενώ άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες
«Επιδρομή» στα διόδια Αφιδνών έκαναν αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας, ανοίγοντας τις μπάρες και στα το ρεύματα. Οι αγρότες έφτασαν τρέχοντας στο σημείο ενώ άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες και μοίρασαν φυλλάδια στους οδηγούς.
Το απόγευμα της Κυριακής, οι αγρότες της Αταλάντης σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δήλωσαν οι ίδιοι.
Δείτε βίντεο από τις Αφίδνες:
Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετείχαν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.
Οι αγρότες την Κυριακή δεν σήκωσαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο, όπως είχαν προγραμματίσει.Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν από τον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού και την Τροχαία, το ενδεχόμενο ανοίγματος των μπαρών θα συνεπαγόταν διαφυγόντα έσοδα για τον αυτοκινητόδρομο, τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι οι αγρότες, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπήρχε και εισαγγελική παρέμβαση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αγρότες επέλεξαν να μην ανοίξουν τις μπάρες και προχώρησαν στη διανομή των προϊόντων τους με τα διόδια να παραμένουν κλειστά.
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα διόδια Τραγάνας
Αποχώρησαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, από τα διόδια της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας.
Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο από τις 6 το απόγευμα και για περίπου δύο ώρες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.
Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα αποχώρησαν οργανωμένα και επέστρεψαν στο μπλόκο των αγροτών στο ύψος της Αταλάντης.
Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αγρότες, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.
Δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο
