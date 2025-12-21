Τι αποφάσισαν οι αγρότες στη Νίκαια: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά

Διόδια Ωραιοκάστρου: Η εταιρεία απαγόρευσε σήμερα στους αγρότες να σηκώσουν τις μπάρες

Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα

Τις επόμενες κινήσεις τους καθόρισαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια.Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, αύριο, στις 11:30 το πρωί, οι αγρότες θα ξεκινήσουν από το μπλόκο της Νίκαιας και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των σηράγγων για τη διέλευση των φορτηγών στα Τέμπη, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους, ενώ ελεύθερα θα περνούν τα ΙΧ και τα λεωφορεία.Από την Τρίτη, οι αγρότες αποφάσισαν πως εκτός από την ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία), αλλά δε θα επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.Στο μεταξύ, δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου αγρότες όπως είχαν προγραμματίσει για σήμερα και όπως έκαναν χθες το μεσημέρι. Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη, των αγροτών». Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αγρότες που βρίσκονται στα διόδια Ωραιοκάστρου οι αστυνομικοί τους εξήγησαν ότι «αν ασκήσουμε εμείς οι αγρότες κάποια βία θα έχουμε τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος». Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους όσπρια και κηπευτικά ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους.Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα. Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους. Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ ΜΠΕ, μέλη της συντονιστικής του μπλόκου των Μαλγάρων είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την αστυνομία καθώς όπως λένε οι Αρχές τους έχουν θέσει ζήτημα ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων κατά την μεγάλη έξοδο των Χριστουγέννων αλλά και το θέμα της αποφυγής μετακίνησης πεζών στο οδόστρωμα που είναι ταχείας κυκλοφορίας και τους έχουν ζητήσει να απομακρύνουν παράπηγμα που έχουν στήσει, τρακτέρ. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινήσουμε κάτι, να οριοθετήσουν το δρόμο και θα γίνει η κυκλοφορία μια χαρά» υποστηρίζουν.«Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε», υποστηρίζουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος στον κόμβο πριν το αεροδρόμιο. Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από την Τροχαία.