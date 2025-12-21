Συνελήφθη 53χρονος στα Χανιά για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Όπλα

Συνελήφθη 53χρονος στα Χανιά για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα

Ο συλληφθείς είχε στην κατοχή του και είδη ένδυσης με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού

Συνελήφθη 53χρονος στα Χανιά για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνελήφθη ημεδαπός σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σε συνεργασία με συναδέλφους τους, του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 53χρονου άνδρα, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 531 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, μεταλλική ράβδο, γεμιστήρα πιστολιού, εξάρτημα γέμισης γεμιστήρα, είδη ένδυσης με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης