Συνελήφθη 53χρονος στα Χανιά για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα
Ο συλληφθείς είχε στην κατοχή του και είδη ένδυσης με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού
Συνελήφθη ημεδαπός σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σε συνεργασία με συναδέλφους τους, του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 53χρονου άνδρα, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 531 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, μεταλλική ράβδο, γεμιστήρα πιστολιού, εξάρτημα γέμισης γεμιστήρα, είδη ένδυσης με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
