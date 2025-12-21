Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου
Στο σημείο πλέουν ήδη δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος σπεύδουν για παροχή συνδρομής
Σε κατάσταση ακυβερνησίας βρίσκεται δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας και 28μελές πλήρωμα, στη θαλάσσια περιοχή 12,7 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Σκύρου, λόγω απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).
Στο σημείο πλέουν ήδη δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος σπεύδουν για παροχή συνδρομής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με ανέμους έντασης 3 μποφόρ.
