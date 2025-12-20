Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Καισαριανή - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Η φωτιά περιορίστηκε στον χώρο της κουζίνας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Καισαριανή, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η οποία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες οι οποίοι έθεσαν σε πλήρη έλεγχο τη φωτιά η οποία περιορίστηκε στον χώρο της κουζίνας.
