Εισαγγελική παρέμβαση για όσους σήκωσαν τις μπάρες στα Διόδια Δροσοχωρίου Ιωαννίνων στις αγροτικές κινητοποιήσεις, σχηματίζεται δικογραφία

Στο μεταξύ και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου, κάτι που θα επαναληφθεί την Κυριακή. Οι αγρότες ανέβασαν τις μπάρες και έβαλαν κουκούλες στις κάμερες.

Παράλληλα και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης άνοιξαν λίγο μετά τις 12 τα διόδια Ωραιοκάστρου.

Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων

Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας: Δύο σκληρά μπλόκα

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, κόβεται στα δύο η Δυτική Ελλάδα, με αμετακίνητα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία.Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.