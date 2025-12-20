31χρονος οδηγός μηχανής στην Καλλιθέα, έτρεχε με 161 χλμ/ώρα, βίντεο από τη στιγμή που ξεκινά η καταδίωξή του
31χρονος οδηγός μηχανής στην Καλλιθέα, έτρεχε με 161 χλμ/ώρα, βίντεο από τη στιγμή που ξεκινά η καταδίωξή του

Συνελήφθη από την Τροχαία, καθώς το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν τα 90 χλμ/ώρα

31χρονος οδηγός μηχανής στην Καλλιθέα, έτρεχε με 161 χλμ/ώρα, βίντεο από τη στιγμή που ξεκινά η καταδίωξή του
Ένας 31χρονος οδηγός μηχανής συνελήφθη στη λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της  Καλλιθέας  σήμερα το πρωί επειδή έτρεχε με ιλλιγιώδη ταχύτητα.

Συγκεκριμένα έτρεχε με ταχύτητα 161 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν τα 90 χλμ/ώρα.

Από αστυνομικούς των Ο.Ε.Π.Τ.Α συνελήφθη 31χρονος οδηγός δικύκλου ο οποίος κινούνταν με 161 χλμ/ώρα


Η υπερβολική ταχύτητα καταγράφηκε μέσω συσκευής radar. Στον 31χρονο σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
