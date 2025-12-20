Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
31χρονος οδηγός μηχανής στην Καλλιθέα, έτρεχε με 161 χλμ/ώρα, βίντεο από τη στιγμή που ξεκινά η καταδίωξή του
31χρονος οδηγός μηχανής στην Καλλιθέα, έτρεχε με 161 χλμ/ώρα, βίντεο από τη στιγμή που ξεκινά η καταδίωξή του
Συνελήφθη από την Τροχαία, καθώς το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν τα 90 χλμ/ώρα
Ένας 31χρονος οδηγός μηχανής συνελήφθη στη λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της Καλλιθέας σήμερα το πρωί επειδή έτρεχε με ιλλιγιώδη ταχύτητα.
Συγκεκριμένα έτρεχε με ταχύτητα 161 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν τα 90 χλμ/ώρα.
Η υπερβολική ταχύτητα καταγράφηκε μέσω συσκευής radar. Στον 31χρονο σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Συγκεκριμένα έτρεχε με ταχύτητα 161 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν τα 90 χλμ/ώρα.
Η υπερβολική ταχύτητα καταγράφηκε μέσω συσκευής radar. Στον 31χρονο σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα