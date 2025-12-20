Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης για συνολικά 95 άτομα ανοικτά της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Επιχείρηση διάσωσης Κρήτη

Η πρώτη έγινε 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, η δεύτερη 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και η άλλη  2,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας

Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών επιχείρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι λιμενικές Αρχές της Κρήτης.

Στην πρώτη επιχείρηση διάσωσης, 33 μετανάστες εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου και μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης της FRONTEX, το οποίο τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η δεύτερη έγινε 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκαν από περιπολικό του Λιμενικού 27 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο. Άμεσα προχώρησε η διαδικασία περισυλλογής και η μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες. Μεταξύ των ατόμων που εντοπίστηκαν, και μέσα στην ημέρα θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, βρίσκονται γυναίκες, αλλά και ένα βρέφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, με λίγη ώρα διαφορά μια δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε 2,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας του δήμου Βιάννου. Σε αυτήν επέβαιναν 35 άτομα, που επίσης περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα.
