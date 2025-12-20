Επεισόδια στα Εξάρχεια: Συγκρούσεις με ΜΑΤ και ρίψη μολότοφ και χημικών, δείτε βίντεο
Εξάρχεια Μολότοφ

Επεισόδια στα Εξάρχεια: Συγκρούσεις με ΜΑΤ και ρίψη μολότοφ και χημικών, δείτε βίντεο

Επιθέσεις σε διμοιρίες ΜΑΤ και άγνωστα άτομα - Δεν έχουν αναφερθεί προσαγωγές ή συλλήψεις

Επεισόδια στα Εξάρχεια: Συγκρούσεις με ΜΑΤ και ρίψη μολότοφ και χημικών, δείτε βίντεο
Ένταση ανάμεσα σε διμοιρίες ΜΑΤ και άγνωστα άτομα «πυροδοτήθηκε» γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου στα Εξάρχεια.

Στο επεισόδιο έγινε ρίψη μολότοφ, χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης και το κλίμα στην περιοχή, κυρίως στη Θεμιστοκλέους και την πλατεία παρέμενε μέχρι και λίγο πριν τη μια τα μεσάνυχτα τεταμένο.



