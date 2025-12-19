Πυροβολισμοί σε επιχείρηση με χαλιά στα Άνω Λιόσια - Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών περίπου στις 19:20 το απόγευμα με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να εντοπίζουν 10 κάλυκες των 9mm.
Από την αυτοψία στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν 7 τρύπες στη τζαμαρία και το ρόλο της επιχείρησης.
