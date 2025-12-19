Συνελήφθη 41χρονος στο Νέο Κόσμο με ένταλμα από την Τουρκία για εμπόριο ναρκωτικών και ληστεία

Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ο 41χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή
Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβαν το πρωί της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου στο Νέο Κόσμο έναν 41χρονο αλλοδαπό καταζητούμενο με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 41χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2017 ήταν υπεύθυνος φυτείας 113 δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Τουρκίας ενώ τα έτη 2014 και 2009 διέπραξε ληστεία σε γραφεία εταιρείας και κλοπές μηχανών σκαφών αντίστοιχα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
