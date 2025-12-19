Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων το Σαββατοκύριακο, άνοιξε η γέφυρα της Χαλκίδας

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Η Εθνική Οδός είναι κλειστή από τον κόμβο τηςστο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστή από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.Στα, δεν κλείνουν οι κόμβοι της Χαλάστρας (οδηγεί προς Αθήνα) και Κυμίνων (προς Θεσσαλονίκη) ενώ το απόγευμα της Παρασκευής άνοιξε και μια λωρίδα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, κάτι που αποφάσισαν οι αγρότες προκειμένου να μην προκύψει συμφόρηση, γιατί οι συνάδελφοί τους έκλεισαν τον κόμβο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, στη Χαλκηδόνα.Σταοι αγρότες αποφάσισαν να μην προβούν στο κλείσιμο του κόμβου της Θέρμης προς το αεροδρόμιο καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας και της επόμενης προς τα Χριστούγεννα.Στουςείναι κλειστά και τα δύο ρεύματα εισόδου από Βόρεια Μακεδονία και εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία για όλα τα οχήματα, φορτηγά και αυτοκίνητα.Στοοι αγρότες έκλεισαν για μία ώρα την Παρασκευή τον δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σάββατο προσανατολίζονται μαζί με τους αγρότες από τη Χαλκηδόνα να πάνε προς τα διόδια του Ωραιοκάστρου για να σηκώσουν από 13:00 έως 15:00 τις μπάρες.Μάλιστα, στο Δερβένι σκέφτονται την Κυριακή να μοιράσουν τρόφιμα και παραγόμενα προϊόντα από την δική τους περιοχή στους οδηγούς, που θα κινούνται από τις παρακαμπτήριους.Το απόγευμα της Παρασκευής άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός τουγια τα φορτηγά. Την Παρασκευή οι αγρότες αποφάσισαν μόνο για τέσσερις ώρες να κλείσουν τον μεθοριακό σταθμό γιατί την Πέμπτη ο αποκλεισμός διήρκησε 8 και πλέον ώρες με αποτέλεσμα ακινητοποιηθούν περισσότερες από 1000 νταλίκες.Οι αγρότες προχώρησαν στον δίωρο αποκλεισμό τηςκαι τηςτην Παρασκευή, αποκλειστικά για τα εμπορικά φορτηγά.Στογια ένα τρίωρο κρατήθηκε κλειστή η Εθνική Οδός Πτολεμαϊδας-Φλώρινας, ενώ κοντά στους αγρότες βρέθηκαν σήμερα ιδιοκτήτες ταξί.Ταυτόχρονα, μαζική ήταν η συμμετοχή των αγροτών στο, που στήθηκε στην Εθνική Οδό Σάμου - Καρλοβασίου, στο ύψος του Κοκκαρίου.