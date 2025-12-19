Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε σε μπλόκο ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Το όριο στην Ελλάδα για την οδήγηση είναι 0,25 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα και η συσκευή κατέγραψε τιμή 0,29 mg/l. Ο οδηγός ήταν ο Διαμαντής Καραναστάσης, σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, γεγονός που έδωσε μεγαλύτερη δημοσιότητα στο συμβάν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη διαδικασία.

Οι αστυνομικοί εφάρμοσαν κανονικά τον νόμο, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαιρώντας το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπεται για τέτοιες παραβάσεις. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ακόμη και μικρή υπέρβαση του ορίου θεωρείται παράβαση, καθώς η φιλοσοφία του νόμου βασίζεται στην πρόληψη και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά μέσα στον αστικό ιστό.

